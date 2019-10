DATENSCHUTZ



Krimi / Archiv Gerichtstermine der Woche vom

28. 10. - 01. 11. 2019 (Falls hier alte Inhalte angezeigt werden: Seite aktualisieren mit

windows : strg+r / mac : apfel/cmd+r ) MONTAG 9:15, Saal 135, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: gewerbsmäßige Geldwäsche, gewerbsmäßige Urkundenfälschung

Vorwurf: Prozess gegen einen 59-Jährigen, der als Paketpostbote in Pankow aus Warenbetrügereien stammende Sendungen abgefangen, entweder für sich behalten oder an Dritte weitergegeben haben soll. Innerhalb von zehn Monaten (2016/2017) sei so ein Schaden von ca. 80.000 Euro entstanden. (weiter am 31.10.19, 09:15 Uhr)

Abt. 213



9:15, Saal 105, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: gewerbsmäßige Bestechlichkeit, Beihilfe zur gewerbsmäßigen Bestechlichkeit

Vorwurf: Prozess gegen einen Mitarbeiter der Visastelle der Deutschen Botschaft in Beirut, der 2014/2015 Geschäfte mit der Not syrischer Flüchtlinge gemacht und für priorisierte Terminvergaben zum Zwecke der Familienzusammenführung Geld genommen haben soll. (Angeklagt sind elf Fälle.) In Berlin habe ein jetzt Mitangeklagter ihm Klienten zugeführt und selbst für die Vermittlung Geld kassiert. (weiter am 30.10.19, 09:15 Uhr, 11.11.19, 09:15 Uhr, 13.11.19, 09:15 Uhr, 18.11.19, 09:15 Uhr, 20.11.19, 09:15 Uhr, 02.12.19, 09:15 Uhr, 04.12.19, 09:15 Uhr, 16.12.19, 09:15 Uhr, 18.12.19, 09:15 Uhr, 06.01.20, 09:15 Uhr, 08.01.20, 09:15 Uhr)

Abt. 215



10:00, Saal 768, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht

Vorwurf: Prozess gegen eine 56-jährige Frau, die sich nicht darum gekümmert haben soll, ob ihr 13-jähriger Sohn zur Schule geht. Auch habe die Angeklagte Angebote und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt abgelehnt. Mitte Mai habe die Frau ihren Sohn kurz vor seinem 14. Geburtstag aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Dieser sei damit wohnungslos gewesen.

Abt. 281



9:15, Saal 736, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen zwei Männer (beide 34 Jahre alt), die im März dieses Jahres mit weiteren Mittätern zwei Männer in deren Wohnung im Friedrichshain bewaffnet überfallen und ausgeraubt haben sollen. Die Beute: unter anderem Bargeld, Plattenspieler, eine Playstation. (weiter am 04.11.2019, 09:15 Uhr, 06.11.2019, 09:15 Uhr, 11.11.2019, 09:15 Uhr)

SK 31



9:15, Saal 739, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen zwei Brüder, die an einem Abend Ende Januar 2019 in Neukölln auf offener Straße einen 40-Jährigen mit Messerstichen getötet haben sollen, weil er angeblich ein von ihnen gemissbilligtes Verhältnis mit ihrer Schwester hatte. Info... (weiter am 30.10.2019, 09:15 Uhr, 05.11.2019, 13:00 Uhr -> 10.12.2019, 09:15 Uhr)

SK 40



9:30, Saal 817, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: gemeinschaftlicher Diebstahl in einem besonders schweren Fall

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen drei Männer (zwischen 20 und 24 Jahre alt), die im März 2017 die Goldmünze "Big Maple Leaf" (Wert ca. 3,75 Millionen Euro) aus dem Bodemuseum gestohlen haben sollen. Info... (weiter am 04.11.2019, 09:30 Uhr, 07.11.2019, 09:30 Uhr -> 24.02.2020, 09:30 Uhr)

JK 9



9:30, Saal 220, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Geldwäsche

Vorwurf: Weiter im Prozess um die sog. 'Blitz-Kredit-Betrügereien' dreier Berliner Geschäftsleute, zu deren Kunden angeblich auch Fam. Clinton, Bush Sen. und die CIA gehört haben sollen. Info..., sowie... (weiter am 30.10.2019, 09:30 Uhr, 01.11.2019, 09:30 Uhr, 06.11.2019, 09:30 Uhr -> 27.11.2019, 09:30 Uhr)

SK 14 (Prozess läuft seit mehreren Jahren!)



9:30, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord

Vorwurf: Weiter im Prozess um den sog. "Wettbüro-Mord". Abgetrenntes Verfahren gegen den Angeklagten Sardar A. H. Info..., Info..., und ... (weiter am 04.11.2019, 09:30 Uhr, 06.11.2019, 09:30 Uhr, 11.11.2019, 09:30 Uhr, terminiert bis: 25.11.2019, 09:30 Uhr), bereits gefälltes Urteil im abgetrennten Verfahren: hier...

SK 15 (Prozess lief/läuft seit mehreren Jahren!) DIENSTAG 9:15, Saal 2108, Moabiter Kriminalgericht, Kirchstr. 6

Angeklagt: fahrlässige Tötung

Vorwurf: Prozess gegen einen 63-jährigen Kraftfahrer der BSR, der an einem Vormittag im Herbst letzten Jahres an einer Kreuzung in Adlershof beim Rechtsabbiegen einen 34-jährigen Radfahrer übersehen und getötet haben soll. Info...

Abt. 294



10:00, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen eine 30-Jährige, die Anfang letzten Jahres gemeinsam mit zwei Mittäterinnen einen 74-Jährigen in dessen Berliner Wohnung durch Beimischung von Medikamenten in den Wein bewusstlos gemacht und dann ausgeraubt haben soll. Die Beute: ein Handy und fünf Armbanduhren. (weiter am 05.11.2019, 10:00 Uhr)

SK 1



9:00, Saal 700, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

Vorwurf: Prozess gegen eine mutmaßliche, fünfköpfige Bande Drogendealer (zwischen 22 und 59 Jahre alt), die zwischen November letzten Jahres und März dieses Jahres Heroin in großem Stil aufgekauft und in Berlin vertrieben haben sollen. Nach der Auslieferung von circa 15 Kilogramm Heroin im März dieses Jahres wurden die Angeklagten festgenommen. (weiter am 05.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 07.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 12.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 14.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 19.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 21.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 26.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 28.11.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 03.12.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 05.12.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 10.12.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 12.12.2019, 09:00 Uhr, Saal 736, 02.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 07.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 09.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 14.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 16.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 21.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 23.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 28.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 30.01.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 04.02.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 06.02.2020, 09:00 Uhr, Saal 736, 11.02.2020, 09:00 Uhr, Saal 736)

SK 12



10:00, Saal 618, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Insolvenzverschleppung, Bankrott, Untreue u.a.

Vorwurf: Prozess gegen einen 57-jährigen Geschäftsführer einer Berliner Beratungsfirma, der trotz Zahlungsunfähigkeit keinen Insolvenzantrag gestellt und falsche Angaben über die finanziellen Verhältnisse der Firma gemacht haben soll. 2011 habe der Angeklagte die Fortsetzung der Geschäfte vorgegaukelt, nachdem er Namen und Sitz der Firma lt. Anklage änderte. Wegen Beihilfe mitangeklagt ist der ehemalige kaufmännische Leiter des Unternehmens. (weiter am 31.10.2019, 10:00 Uhr, 05.11.2019, 10:00 Uhr 07.11.2019, 10:00 Uhr, 12.11.2019, 10:00 Uhr, 14.11.2019, 10:00 Uhr, 19.11.2019, 10:00 Uhr, 21.11.2019, 10:00 Uhr)

SK 19



9:30, Saal 701, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: (z.T. versuchte) gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Brandstiftung, Sachbeschädigung, Bedrohung, Sicherungsverfahren

Vorwurf: Prozess gegen einen 23-Jährigen, der Anfang letzten Jahres während eines Aufenthaltes in einem Krankenhaus wiederholt gewalttätig geworden sein und die Matratze seines Bettes angezündet haben soll. (weiter am 05.11.2019, 09:30 Uhr, 08.11.2019, 09:30 Uhr, 20.11.2019, 13:30 Uhr)

SK 23



9:30, Saal 700, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Totschlag

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen zwei gestandene Berliner Gynäkologinnen, die im Sommer 2010 bei einer Entbindung einen schwer erkrankten Zwilling mit Kaliumchlorid getötet haben sollen. Info... (weiter am 05.11.2019, 09:30 Uhr, 12.11.2019, 09:30 Uhr, 19.11.2019, 09:30 Uhr, 26.11.2019, 09:30 Uhr)

SK 32



9:15, Saal 704, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen einen 42-Jährigen, der Anfang April dieses Jahres seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung mit einer Schere in Tötungsabsicht attackiert haben soll, weil sie ihm lt. Anklage den Geschlechtsverkehr verweigerte. (weiter am 05.11.2019, 09:15 Uhr, 11.11.2019, 10:00 Uhr, 15.11.2019, 09:15 Uhr, 19.11.2019, 09:15 Uhr)

SK 40 Mittwoch 9:30, Saal 537, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord, schwere Vergewaltigung, Besitz kinderpornographischer Schriften

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen einen 44-Jährigen, der vor 13 Jahren die damals 14-jährige Georgine Krüger in Moabit unter einem Vorwand in seinen Keller gelockt und vergewaltigt haben soll. Um seine Tat zu vertuschen, habe der Angeklagte das Mädchen dann erwürgt. Ferner sei auf seinem Handy eine kinderpornographische Videosequenz gefunden worden. Info... (weiter am 01.11.2019, 09:30 Uhr, 05.11.2019, 09:30 Uhr, 06.11.2019, 09:30 Uhr -> 04.12.2019, 09:30 Uhr)

SK 22



9:15, Saal 736, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Körperverletzung, Verschaffen von jugendpornographischen Schriften

Vorwurf: Prozess gegen einen 37-Jährigen, der zwischen Sommer 2015 und Sommer 2017 die minderjährigen Töchter seiner Partnerin sexuell missbraucht haben soll. (weiter am 06.11.2019, 09:15 Uhr, 20.11.2019, 09:15 Uhr)

JK 5



9:00, Saal 500, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: (z.T. versuchter) Wohnungseinbruchsdiebstahl

Vorwurf: Prozess gegen einen 34-Jährigen, der 2018/2019 vier mal in eine Dahlemer Villa eingebrochen sein soll. Wobei der Angeklagte lediglich zwei mal erfolgreich gewesen sei. Beim dritten Versuch sei er durch den Villen-Besitzer in die Flucht geschlagen und beim vierten durch die Polizei bereits erwartet worden. Die Beute: Wertgegenstände im Wert von ca. 300.000 Euro. Darunter technisches Gerät, Luxushandtaschen und Kunstgegenstände. (weiter am 01.11.2019, 09:00 Uhr, 08.11.2019, 09:00 Uhr, 11.11.2019, 09:00 Uhr, 29.11.2019, 09:00 Uhr)

SK 10



13:00, Saal 817, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen, Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

Vorwurf: Prozess gegen einen 55-Jährigen, dem vorgeworfen wird, die minderjährige Tochter seiner Partnerin über fünf Jahre regelmäßig sexuell missbraucht zu haben. Mitangeklagt ist die 48-jährige Mutter des Kinder. Sie habe von dem Missbrauch gewusst, ihn toleriert und die Tochter gedrängt, ihn zu dulden. (weiter am 05.11.2019, 13:00 Uhr, 26.11.2019, 09:30 Uhr, 29.11.2019, 09:30 Uhr, 03.12.2019, 09:30 Uhr, 06.12.2019, 09:30 Uhr, 10.12.2019, 09:30 Uhr, 13.12.2019, 09:30 Uhr, 17.12.2019, 09:30 Uhr, 20.12.2019, 09:30 Uhr)

SK 17



14:00, Saal 220, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, Bedrohung u.a

Vorwurf: Prozess gegen einen 26-Jährigen, der im März dieses Jahres im Bereich des RAW-Geländes mit Ecstasy-Tabletten gehandelt haben soll. Zudem werden dem Angeklagten Körperverletzungsdelikte und ein schwerer Raub zur Last gelegt. Der Angeklagte habe im Herbst 2016 mit Bierflasche und Elektroschocker bewaffnet ein Neuköllner Hotel überfallen. Im Foyer des Hotels seien mehrere Personen bedroht und ausgeraubt worden. (weiter am 13.11.2019, 09:30 Uhr, 18.11.2019, 09:30 Uhr, 20.11.2019, 09:30 Uhr, 25.11.2019, 09:30 Uhr)

SK 25 DONNERSTAG 9:30, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied eines kriminellen, tschetschenischen Rockerclubs im Zusammenhang mit einer Schießerei vom Sommer letzten Jahres vor der Masjid Al-Khayrr Moschee in Reickendorf. Info... (weiter am 04.11.2019, 09:30 Uhr, 07.11.2019, 09:30 Uhr, 14.11.2019, 09:30 Uhr -> 05.12.2019, 09:30 Uhr)

SK 32



9:30, Saal 571, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen einen 45-Jährigen, der im April dieses Jahres an einer Bushaltestelle in Mariendorf seiner damals vierjährigen Tochter mehrmals derart auf den Po geschlagen habe, dass diese gegen die Fahrplansäule schleuderte.

Abt. 278

FREITAG 9:30, Saal 806, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen drei Männer (21/22/27 Jahre alt), die im Sommer dieses Jahres am Alexanderplatz einen Mann ausgeraubt haben sollen. Der Mann sei mit abgebrochener Flasche bedroht, geschlagen und zur Herausgabe des Geldes aufgefordert worden. Die mutmaßliche Beute: 60 Euro Bargeld. (weiter am 06.11.2019, 09:30 Uhr, 12.11.2019, 09:30 Uhr, 22.11.2019, 09:30 Uhr, 27.11.2019, 09:30 Uhr)

SK 17

Der Wochenplan wird im Laufe des Tages vervollständigt.

(Alle Angaben nach bestem Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte auch die Schaukästen mit den Terminaushängen im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes beachten!)

"Es gibt noch qualifizierte Gerichtsreporter..."

NJW-aktuell - web.report H. 38/2010, S.3







