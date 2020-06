aus dem moabiter kriminalgericht

"Das haben sie ihr eingeredet!"

von Barbara Keller



28. April 2005. Kriminalgericht Moabit. 39. Große Strafkammer.

"Gott allein weiß, dass ich N. nicht vergewaltigt habe!", weint Best A.-O. (20) vor Gericht. Im Sommer 2004 soll der seit 2001 in Deutschland Asyl Suchende Nigerianer eine damals Siebzehnjährige in den Keller seines Wohnhauses in der Spichernstraße gelockt und dort vergewaltigt haben. Das nigerianische Mädchen war innerhalb einer Friedenscamp-Aktion kurzzeitig in Berlin. Best A.-O., den seine Freunde "Prince" nennen, entwirft dem Gericht wort- und gestenreich eine ungewöhnliche Lovestory. So habe er N. H. bereits als Kind kennen gelernt. Über den Bekannten eines Bekannten. Fünf Jahre habe man sich nicht gesehen und aber immer telefonisch Kontakt gehalten. (Innerhalb dieses Zeitraumes war die Geschädigte zwölf bis 17 Jahre alt.)



Als N. H. im August 2004 nach Berlin kam, hätte die da noch jungfräuliche junge Frau alles daran gesetzt, mit ihm zu schlafen und behauptet, bereits regen Geschlechtsverkehr zu pflegen. Er habe ihr auch seine Liebe erklärt. Aber schließlich liebe er auch seine Freundin und seinen Sohn: "Er ist mein Leben!"



Am 15. August 2004 soll ihn die junge Friedenscampaktivistin, einen Tag vor ihrer Abreise, zum Sexualverkehr in dem Keller seines Hauses genötigt haben. Er legte in einer finsteren Ecke des Kellers eine Matratze aus und holte aus seiner Wohnung, in der seine Freundin und sein Sohn bereits schliefen, zwei Laken. Dann sei es zu einvernehmlichem Sex gekommen. – Dass er am nächsten Tag von der Polizei unter dem Vorwurf der Vergewaltigung verhaftet wurde, erfüllt ihn mit Staunen: "Das müssen sie ihr eingeredet haben!"



Best A.-O. ist ein schmaler, jungenhaft wirkender Farbiger. Er trägt einen grauen Pullover und eine blaue Latzhose. Sein antrainiertes beträchtliches Kreuz fällt nicht gleich ins Auge. Während der seine Unschuld beteuernde Mann jammernd spricht, dringt das helle Lachen und fröhliche Kreischen seines Sohnes, der mit der Freundin im Flur wartet, in den Gerichtssaal.



Die Rechtsanwältin von Best A.-O. macht einen resignierten, fast verzweifelten Eindruck. In einer Verhandlungspause hält sie ihm von der Tür aus seinen Sohn entgegen und bittet: "Look at your son! Take responsibility." – Aber Best A.-O., hält an seiner Unschuld bis zuletzt fest. Dabei ist der von einer Karriere als Fußballer Träumende bereits einschlägig vorbestraft.



Best A.-O., der in Nigeria, dem Land des Erdöls, der Korruption und der Religionskonflikte, miterleben musste, wie sein Vater (Farmer) mit einem Hammer erschlagen, sein Bruder angeschossen wurde, wie seine Schwester für immer verschwand, dem selbst mit der Machete übel zugesetzt und mit dem Hammer sämtliche Zähne eingeschlagen wurden, hat in Deutschland bisher zu keinem friedlichen Lebenswandel gefunden.



Trotz erfolgreich absolviertem Sprachkurs, Hilfe beim Zentrum für Folteropfer, des Jugendamtes und seiner schließlich guten deutschen Sprachkenntnisse: Best A.-O. blieb schwierig. Leicht reizbar, schnellen Gefühlsschwankungen unterworfen. Im März 2003 verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten zu einem Jahr Jugendhaft auf Bewährung wegen Vergewaltigung. 2002 schmiss er seine Ausbildung als Gas-Wasser-Installateur, begann mit dem Marihuanakonsum und brillierte als Drogenhändler im Volkspark am Weinbergsweg, Berlin Mitte. Daraufhin angeklagt und für eineinhalb Jahre auf Bewährung verurteilt, brach Best A.-O. die Bewährungsauflagen, war wieder im Weinbergsweg aktiv und sitzt seitdem in Haft.



Es steht nicht gut für Best A.-O. Auch im März 2003 hatte er seine Unschuld beteuert, das Vergewaltigungsopfer geohrfeigt, als "Lügnerin", "Schlampe" beschimpft und erklärte: "Das haben sie ihr eingeredet!". – Am nächsten Prozesstag wird N. H. aus Nigeria erwartet, der man in der Botschaft von Windhuk die Ladung des Berliner Landgerichtes persönlich ausgehändigt hat.



Urteil (15.06.05):

Schuldig. Strafmaß: 4 Jahre, 6 Monate Jugendstrafe (unter Einbeziehung einer weiteren Straftat, die mit einem Jahr und zehn Monaten Haft bewertet wurde). NJW schreibt:

"Es gibt noch qualifizierte Gerichtsreporter..."

NJW-aktuell - web.report H. 38/2010, S.3











