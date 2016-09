GERICHTS- Termine

Krimi / Archiv

Gerichtstermine der Woche vom

26. - 30. September 2016 (Falls hier alte Inhalte angezeigt werden: Seite aktualisieren mit

windows : strg+r / mac : apfel/cmd+r ) MONTAG 9:00, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen zwei Männer (33 und 35 Jahre alt), die im März dieses Jahres einen Mann in Kreuzberg auf offener Straße überfallen haben sollen. Dem zu Boden gebrachten Opfer sei mit einer Gaspistole in das Gesicht geschossen worden. Der Mann sei zudem und mit Tritten und Schlägen traktiert worden. (weiter am 12.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 14.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 02.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 09.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 16.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621)



10:30, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Mord

Vorwurf: Prozess gegen drei Männer (zw. 22 und 23 Jahre alt), die im März dieses Jahres den Cousin eines der Angeklagten in einem Fahrstuhl eines Neuköllner Wohnhauses überfallen haben sollen, weil dieser angeblich ein Liebesverhältnis zu dessen Schwester unterhielt,. Die Angeklagten seien mit mit Messern und einem Teleskopschlagstock auf ihr Opfer losgegangen, um es zu töten. Das mutmaßliche Motiv: verletztes Ehrgefühl. (weiter am 12.10.2016, 13:00 Uhr, Saal 621, 14.10.2016, 13:00 Uhr, Saal 621, 04.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 11.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 18.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 25.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 621)



9:30, Saal 606, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Betrug

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen eine Berliner Antiquitätenhändlerin, die einen Geschäftspartner über den Tisch gezogen haben soll, indem sie ihm vorspiegelte, er könne sich mittels Erwerb teurer Antiquitäten an einer Kunsthandlung in Schottland beteiligen. In Folge sollen zwischen 2007 und 2010 645.050 Euro bei der Angeklagten eingegangen sein, die sie lt. Klage aber für sich behielt. - Mitangeklagt sind ein weiterer Geschäftsmann und ein Notar, die mit dem Geschädigten 2008 ein weiteres für ihn unvorteilhaftes, dubioses Grundstücksgeschäft abgewickelt haben sollen. (weiter am 06.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 606, 21.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 04.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 09.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 11.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 16.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 18.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 14.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 21.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 606, 06.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 606, 13.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 606, 20.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 606, 27.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 606) DIENSTAG 9:00, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Brandstiftung

Vorwurf: Prozess gegen einen 26-Jährigen, der zwischen Mai und Juni dieses Jahres in Oberschöneweide zehn Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen angezündet haben soll. Dabei habe der Angeklagte Grillanzünder auf die Reifen der Autos gelegt. (weiter am 30.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 606) Info...



9:30, Saal 820, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer Menschenhandel

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen einen 27-Jährigen, der im Frühjahr 2013 seine damalige Partnerin zur Prostitution gezwungen und zur Tätigkeit in Bordellen in Weißensee, und Charlottenburg genötigt haben soll. Dabei soll es zu Drohungen, Schlägen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit gekommen sein. Mitangeklagt sind drei Männer, die den Angeklagten dabei unterstützt haben sollen. Einer der Drei ist eines ähnlichen Deliktes wie der Hauptangeklagte angeklagt. Info... (weiter am 30.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 806, 10.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 820, 14.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 806, 01.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 820, 04.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 806, 08.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 820, 11.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 806, 15.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 820, 18.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 806, 22.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 820 - - - > 27.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 806)



9:15, Saal 500, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord

Vorwurf: Weiter im Prozess um den sog. "Wettbüro-Mord". Info... (weiter am 29.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 04.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 06.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 11.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 13.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 500 - - - > 20.04.2017, 09:15 Uhr, Saal 500)



10:15, Saal 806, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Kreditgesetz

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen sechs Angeklagte (zwischen 46 und 67 Jahre alt), die über eine Berliner Stiftung (BWF) ein betrügerisches Geschäft mit vermeintlich sicheren Goldanlageprodukten abgewickelt haben sollen. Dabei sollen 6.000 Anleger mit mehr als drei Tonnen in China hergestellten, sogenannte Goldbarren-Dummys geneppt worden sein. Info..., und ... (weiter am 27.10.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 01.11.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 03.11.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 08.11.2016, 10:15 Uhr, Saal 806 - - - > 27.04.2017, 10:15 Uhr, Saal 806) MITTWOCH 10:00, Saal 820, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen einen ehemaligen Musiklehrer einer Kreuzberger Waldorfschule, der vier seiner fünf Kinder sexuell missbraucht haben soll. Info... (weiter am 05.10.2016, 10:00 Uhr, Saal 820, 13.10.2016, 10:00 Uhr, Saal 806)



9:00, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Geldwäsche

Vorwurf: Weiter im Prozess um die sog. 'Blitz-Kredit-Betrügereien' dreier Berliner Geschäftsleute, zu deren Kunden angeblich auch Fam. Clinton, Bush Sen. und die CIA gehört haben sollen. Info... (weiter am 26.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 28.10.2016, 10:00 Uhr, Saal 217, 31.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 02.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 07.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 09.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 14.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 16.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 21.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 23.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 30.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 05.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 07.12.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 12.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 14.12.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 19.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 21.12.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 04.01.2017, 09:00 Uhr, Saal 217, 09.01.2017, 09:30 Uhr, Saal 217, 11.01.2017, 09:00 Uhr, Saal 217) DONNERSTAG 9:30, Saal 537, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Vorwurf: Prozess gegen vier Männer (zw. 22 und 40 Jahre alt), die bis Februar dieses Jahres Drogenhandel - insbesondere mit Marihuana - in großem Stil betrieben haben sollen. (weiter am 06.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 537, 10.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 537, 13.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 537)



9:30, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Totschlag

Vorwurf: Weiter im Prozess um den sog. 'Finca-Mord'. Info... FREITAG 10:30, Saal 504, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchte Brandstiftung, Sachbeschädigung, Sicherungsverfahren

Vorwurf: Prozess gegen einen 32-Jährigen, der im März dieses Jahres in Lichterfelde Grillanzünder auf den Reifen eines parkenden Autos gelegt haben soll. Ein zufällig vorbeikommender Polizist konnte den Brand verhindern in den mutmaßlichen Täter ergreifen. (weiter am 12.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 504) (Alle Angaben nach bestem Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte auch die Schaukästen mit den Terminaushängen im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes beachten!) NJW schreibt:

"Es gibt noch qualifizierte Gerichtsreporter..."

NJW-aktuell - web.report H. 38/2010, S.3







