GERICHTS- Termine

archiv 2015



2014



2013



2012



2011



2010



2009



2008



2007



2006



2005



2004



2003

links

lexikon

presseticker/

polizei

polizei RSS/report





impressum

sitemap

Krimi / Archiv

Gerichtstermine der Woche vom

12. - 16. September 2016 (Falls hier alte Inhalte angezeigt werden: Seite aktualisieren mit

windows : strg+r / mac : apfel/cmd+r ) MONTAG 9:00, Saal 817, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Vorwurf: Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer (35 und 37 Jahre alt), die 2015 mit einem weiteren Komplizen Kokain und weitere Drogen zu einem Preis von 21.500 Euro unter ihre Abnehmer gebracht haben sollen. (weiter am 19.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 27.09.2016, 12:00 Uhr, Saal 817, 11.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 12.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 25.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 26.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 31.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 02.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 09.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 817, 21.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 817)



9:30, Saal 606, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Vorwurf: Prozess gegen drei Männer (44, 50, 57 Jahre alt), die 2015 und 2016 mit Heroin gehandelt haben sollen. Im Januar dieses Jahres habe einer der Angeklagten dem anderen ca. 1,3 Kilogramm Heroin übergeben. Die Drogen seien teils in einer Wohnung in Mitte gelagert und in einem Schließfach am Alexanderplatz zwischengelagert worden. (weiter am 21.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 26.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 10.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 12.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 31.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 02.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 07.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 09.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 14.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217)



9:30, Saal 220, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen eine 39-Jährige, mutmaßlich obdachlose Frau, die im Herbst vergangenen Jahres auf dem S-Bahnhof Savignyplatz in Charlottenburg eine 91-Jährige unvermittelt von hinten zu Boden gestoßen haben soll. Scheinbar grundlos. Die alte Dame soll einen Oberschenkelhalsbruch erlitten haben. (weiter am 14.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 817, 19.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 220)



9:00, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: unerlaubter Waffenbesitz, unerlaubter Handel mit Waffen

Vorwurf: Prozess gegen einen 41-Jährigen, der 2015/2016 im 'Darknet' mit Schusswaffen und Munition gehandelt und ca. 13.600 Euro verdient haben soll. Angeklagt sind 22 Fälle. Zudem soll sich der Angeklagte über das Darknet selbst einige tausend Schuss Munition besorgt haben. (weiter am 27.09.2016, 08:30 Uhr, Saal 700, 10.10.2016, 10:00 Uhr, Saal 704) aktueller Fall aus Heidelberg...



14:00, Saal 704, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Mord, gefährliche Körper- verletzung, Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, schwerer Raub

Vorwurf: Prozess gegen einen 26-Jährigen, der im März dieses Jahres in einem Neuköllner Parkhaus an verschiedenen Tagen eine Frau und einen Rollstuhlfahrer ausgeraubt, brutal misshandelt als auch mit einem Messer verletzt haben soll. Info... (weiter am 27.09.2016, 08:30 Uhr, Saal 700, 10.10.2016, 10:00 Uhr, Saal 704)



9:30, Saal 704, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Totschlag

Vorwurf: Weiter im Prozess um den sog. 'Finca-Mord'. Info... (weiter am 29.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 621)



15:00, Saal 820, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Vergewaltigung

Vorwurf: Weiter nach erfolgreicher Revision der Nebenklägerin: Prozess gegen einen 66-Jährigen Gynäkologen, der sich an einer Patientin vergangen haben soll und im Oktober 2013 von einer Kammer des Berliner Kammergerichts freigesprochen wurde. Info... (weiter am 04.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 820, 14.10.2016, 13:00 Uhr, Saal 820, 07.11.2016, 13:00 Uhr, Saal 820)



9:30, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Betrug

Vorwurf: Weiter im Prozess um die sog. 'Blitz-Kredit-Betrügereien' dreier Berliner Geschäftsleute, zu deren Kunden angeblich auch Fam. Clinton, Bush Sen. und die CIA gehört haben sollen. Info... (weiter am 14.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 19.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 21.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 217, 26.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 28.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 217 - - - > 11.01.2017, 09:00 Uhr, Saal 217) DIENSTAG 9:15, Saal 504, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

Vorwurf: Prozess gegen einen 53-Jährigen, der zwischen Sommer 2004 und Februar 2016 die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin und zwei Töchter einer Nachbarin sexuell missbraucht haben soll. Die Kinder waren zwischen drei und acht Jahre alt. Angeklagt sind 192 Fälle. (weiter am 19.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 504, 20.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 504, 22.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 704, 11.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 504, 18.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 504, 20.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 704, 25.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 504, 27.10.2016, 09:15 Uhr, Saal 704, 02.11.2016, 09:15 Uhr, Saal 504)



13:00, Saal 220, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchte schwere räuberische Erpressung

Vorwurf: Prozess gegen einen 24-Jährigen, der - lt. Anklage - im April dieses Jahres von einem Mitarbeiter eines Hotels in Mitte Geld erpressen wollte. Ein Komplize habe zu diesem Zweck den Angestellten mit einem Messer und einem Stein bedroht. Da sich der Mitarbeiter wehrte, soll es zu keinem erfolgreichen Abschluss des versuchten Raubes gekommen sein. (weiter am 20.09.2016, 13:00 Uhr, Saal 220, 23.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 220)



10:00, Saal 820, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen einen ehemaligen Musiklehrer einer Kreuzberger Waldorfschule, der vier seiner fünf Kinder sexuell missbraucht haben soll. Info... (weiter am 16.09.2016, 10:00 Uhr, Saal 806 20.09.2016,10.00 Uhr, Saal 820)



10:15, Saal 806, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Kreditgesetz

Vorwurf: Prozess gegen sechs Angeklagte (zwischen 46 und 67 Jahre alt), die über eine Berliner Stiftung (BWF) ein betrügerisches Geschäft mit vermeintlich sicheren Goldanlageprodukten abgewickelt haben sollen. Dabei sollen 6.000 Anleger mit mehr als drei Tonnen in China hergestellten, sogenannte Goldbarren-Dummys geneppt worden sein. Info..., und ... (weiter am 15.09.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 20.09.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 22.09.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 27.09.2016, 10:15 Uhr, Saal 806, 29.09.2016, 10:15 Uhr, Saal 806 - - - > 27.04.2017, 10:15 Uhr, Saal 806) MITTWOCH 9:00, Saal 618, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung

Vorwurf: Prozess gegen einen 66-Jährigen, der im März dieses Jahres in der gemeinsamen Weddinger Wohnung nach einem Streit mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben soll. Info... (weiter am 19.09.2016, 12:40 Uhr, Saal 618, 10.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 17.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 24.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 26.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 31.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 02.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 07.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 618, 09.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 618)



9:00, Saal 701, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Verdacht der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen einen 27-jährigen Berliner, der sich 2009/2010 den Deutschen Taliban Mujahideen in Afghanistan angeschlossen haben soll, um gemeinsam mit diesen gegen die Soldaten der von der NATO geführten Streitkräfte der ISAF sowie des afghanischen und des pakistanischen Militärs zu kämpfen. Info... (weiter am 19.09.2016, 13.00 Uhr, Saal 701)



9:30, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Körperverletzung mit Todesfolge

Vorwurf: Weiter im Prozess gegen eine 37-Jährige, die im Herbst vergangenen Jahres eine Bekannte in deren Wohnung in Tiergarten im Streit getötet und die Leiche der Frau zerstückelt am Badesee Arkenberge abgelegt haben soll. Info...

Termin ist aufgehoben / weiter am 10.10., 9.30 DONNERSTAG 13:00, Saal 537, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Fälschung von Zahlungskarten, gewerbsmäßige Hehlerei, Computerbetrug

Vorwurf: Prozess gegen drei Männer (37/40/41 Jahre alt), die Ende 2015/ Anfang 2016 Kreditkartendaten aus dem Internet gekauft haben sollen, um sie auf die Magnetstreifen von Kartenrohlingen zu spielen. Mit den so gefälschten Kreditkarten hätten die Angeklagten ausschließlich Monatskarten erworben, die sie dann weiter veräußerten. Die mutmaßliche Gesamtschaden: 53.000 Euro. (weiter am 06.10.2016, 13:00 Uhr, Saal 606, 11.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 606, 27.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 606, 01.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 606, 03.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 606, 10.11.2016, 09:00 Uhr, Saal 606)



9:00, Saal 220, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwerer Diebstahl, gewerbsmäßige Hehlerei, Urkundenfälschung

Vorwurf: Prozess gegen einen 30-Jährigen, der zwischen Sommer und Dezember 2015 gemeinsam mit weiteren Komplizen Autos gestohlen, umfrisiert, mit gefälschten Papieren weiterverkauft haben soll. Angeklagt sind sieben Fälle. (weiter am 22.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 220, 27.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 220, 29.09.2016, 09:00 Uhr, Saal 220, 11.10.2016, 09:00 Uhr, Saal 220)



9:15, Saal 701, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Vergewaltigung, Zuhälterei, Körperverletzung, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Bedrohung, Erpressung

Vorwurf: Prozess gegen drei Männer (25/27/43 Jahre alt) - mutmaßliche Rocker / Hells Angels, die zwischen Dezember 2013 und Februar 2015 eine damals 18-jährige türkische Staatsangehörige zur Prostitution gezwungen haben sollen. Info... (weiter am 06.10.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 10.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 13.10.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 17.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 20.10.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 24.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 27.10.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 31.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 03.11.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 07.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 10.11.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 14.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 17.11.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 21.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 24.11.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 28.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 01.12.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 05.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 08.12.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 12.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 15.12.2016, 09:30 Uhr, Saal B219, 19.12.2016, 09:30 Uhr, Saal 704, 22.12.2016, 09:30 Uhr, Saal B219)



13:00, Saal 700, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord, Sicherungsverfahren

Vorwurf: Prozess gegen einen 29-Jährigen, der Anfang dieses Jahres auf dem U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz eine 20-jährige Frau auf die Gleise gestoßen haben soll. Die Frau sei überrollt worden und noch am Ort ihren Verletzungen erlegen. Info... (weiter am 05.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 11.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 13.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 18.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217)



9:15, Saal 500/01, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Mord

Vorwurf: Weiter im Prozess um den sog. "Wettbüro-Mord". Info... (weiter am 20.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 22.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 27.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 500, 29.09.2016, 09:15 Uhr, Saal 500,- - - > 20.04.2017, 09:15 Uhr, Saal 500) FREITAG 9:15, Saal 817, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: schwere räuberische Erpressung

Vorwurf: Prozess gegen eine 26-Jährige, die im Sommer dieses Jahres eine Zehnjährige ausgeraubt, deren Handy gestohlen und das Kind hierzu in ein Gebüsch gedrängt und mit einem Küchenmesser bedroht haben soll.



9:00, Saal 621, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: gefährliche Körperverletzung, versuchter Totschlag

Vorwurf: Prozess gegen einen 24-Jährigen, der im Sommer letzten Jahres gemeinsam mit zwei Mittätern einen Mann im Wedding auf dem Gehweg zusammengeschlagen, -getreten und mit dem Messer verletzt haben soll. (weiter am 23.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 28.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 621, 05.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 621)



9:30, Saal 217, Moabiter Kriminalgericht, Turmstr. 91

Angeklagt: Missbrauch von Berufsbezeichnungen, Betrug, Urkundenfälschung, mittelbare Falschbeurkundung, Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz

Vorwurf: Prozess gegen eine 35-Jährige, die sich mit falschen Papieren als angeblich promovierte Psychologin 2015/2016 erfolgreich diverse Anstellungen erschlichen haben soll. Darunter als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie im Maßregelvollzug in Berlin, als Psychiaterin bzw. Oberärztin für den Bereich Psychosomatik. Dabei soll die Angeklagte ohne fachliche Qualifikation Medikamente verabreicht und auch Spritzen gesetzt haben. (weiter am 23.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 27.09.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 05.10.2016, 12:00 Uhr, Saal 217, 14.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 24.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 26.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 28.10.2016, 09:30 Uhr, Saal 217, 10.11.2016, 09:30 Uhr, Saal 217) (Alle Angaben nach bestem Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte auch die Schaukästen mit den Terminaushängen im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes beachten!) NJW schreibt:

"Es gibt noch qualifizierte Gerichtsreporter..."

NJW-aktuell - web.report H. 38/2010, S.3







Anzeige